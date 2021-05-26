Виплати за народження дитини зростуть до 50 тисяч – справа за Радою

В Україні сім років не мінявся розмір державної допомоги за народженням дитини, тому Кабмін вирішив нарешті виправити цю ситуацію і підняти виплати до 50 тисяч гривень.
Як повідомляє пресслужба Кабміну, було підтримано законопроєкт, що передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або при усиновленні.
Прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що у разі ухвалення документа Верховною Радою, з 1 січня 2022 року такий розмір допомоги буде збільшено з 41 тисячі гривень до 50-ти.
За його словами, з 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Причому прямі виплати — це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Їм дадуть можливість придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки.
Раніше ми повідомляли, що з 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, тож максимальна допомога одиноким матерям на дітей до шести років становитиме 2394 грн, а від шести до 18 років – 2985 грн.
Також нагадаємо, що 2011 року розмір виплат за народженням дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другу і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно. А з середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягнули на три роки.