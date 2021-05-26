50 тысяч за новорожденного и документы на авто с Донбасса – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Доллар достиг психологической черты, а Украина отказалась от электроэнергии из России и Беларуси

Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Правительство приняло ряд важных решений, касающихся жителей Крыма и части Донбасса, оккупированных РФ, а также украинцев, ожидающих прибавки в семье. Доллар достиг психологической отметки, а "Украинская правда" сменила владельца.

50 тысяч на рождение ребенка

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Украинский Кабмин решил наконец-то поднять выплаты по рождению или усыновлению ребенка с 41-й до 50 тысяч гривен. Если Верховная Рада примет законопроект, выплаты будут увеличены с 1 января 2022 года.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 2023 года и в дальнейшем предлагается увеличение размера помощи по рождению ребенка на прогнозируемый показатель инфляции. Причем прямые выплаты – это только часть стратегии поддержки молодых семей. Им также дадут возможность приобрести свое жилье в рамках программы льготной ипотеки.

Авто с Донбасса и Крыма

Правительство внесло изменения в несколько документов, чтобы дать возможность украинцам с оккупированных территорий, потерявшим регистрационный документ на автомобиль, мотоцикл или мопед, пересечь линию разграничения на этом транспортном средстве на основании копии регистрационной карточки.

А уже на подконтрольной правительству территории в сервисных центрах МВД можно будет получить копию регистрационной карточки ТС. Для этого нужно предъявить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия представителя, и заявления, поданные владельцем ТС или его представителем.

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Доллар растет

На межбанке доллар повысился до психологического уровня 27,5 грн и пытается закрепиться выше. Дальнейшее ослабление гривни будет зависеть от ее ликвидности и активности нерезидентов.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин назвал четыре фактора ослабления гривни:

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Конец месяца активизирует возмещение НДС экспортерам, что отражается в снижении их продаж;

Выплаты процентов по гривневым ОВГЗ повысят объемы гривни на руках, в том числе нерезидентов;

На мировых рынках произошел обвал цен на кукурузу, что формирует негативные ожидания;

Нерезиденты остались пассивными в отношении украинского долга. А накануне было размещено бумаг только на 6 млрд гривен.

Продажа "Украинской правды"

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят Dragon Capital.

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Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений. Теперь, кроме изданий "Новое время", "Минфин", Finance.ua, у Фиалы будет еще и УП.

Запрет импорта электричества из РФ и Беларуси

Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что решение принято по инициативе министра энергетики. При этом он не исключил, что НКРЭКУ продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией и Беларусью и после 1 октября.

Напомним, 25 мая сайт "Сегодня" писал о цене сахара и сюрпризе от "Укрзализныци".

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