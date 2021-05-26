НКРЕКП заборонила імпорт електрики з Росії та Білорусі

Нацкомісія прийняла рішення про зупинку поставок, але діяти воно буде тільки тимчасово

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Україні до 1 жовтня 2021 року.

Реклама

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Нацкомісії.

"Фактично прийнято рішення зупинити імпорт поки тільки на чотири місяці", – зазначив Гончаренко.

По суті, НКРЕКП прийняла рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускна здатність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія і Білорусь), пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Енергосистема України зіткнулася із кризою через борги та російський імпорт, – експерт

Реклама

Як зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, таке рішення прийнято з ініціативи міністра енергетики. Він не виключив, що НКРЕКП, швидше за все, продовжить обмеження пропускної здатності перетинів ліній електропередач між Україною і Росією і Білоруссю і після 1 жовтня.

Нагадаємо, Україна купує електроенергію у Білорусі з 3 січня. А з 1 лютого в Україні почалися поставки енергії ще й з Росії.