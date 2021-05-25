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Ціна цукру і сюрприз від "Укрзалізниці" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

25 травня, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Україна імпортувала цукрову тростину, а залізниця поєднала туристичним маршрутом три регіони

Аграрії порадували українців повідомленням про те, що цукор дорожчати не буде. Прем'єр Шмигаль натякнув, що відкриття ринку землі приведе до подорожчання нашого чорнозему щось удвічі в найближчі три-п'ять років. А Кабмін вирішив "закрити" для українських літаків небо Білорусі.

Ціна цукру

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В Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що найближчим часом в Україні не очікується різких стрибків цін на цукор. Ціна кілограма цукру в магазинах втримається на рівні близько 24,5 грн.

Генеральний директор УКАБ Роман Сластьон розповів, що стабілізувати ситуацію на ринку вдалося завдяки імпорту цукру з ЄС і постачання тростинної сировини, що переробляється в Україні.

"Тому дефіцит продукту поступово перекривається, що дає змогу стабілізувати ціни на поточному рівні – в середньому 24,5 грн/кг цукру. Крім того, оптимізму додає майбутній урожай і збільшення в цьому сезоні площі посівів під цукровий буряк на 10% – до 226 тис. гектарів", – пояснив експерт.

Приват і Ощад закривають свої відділення

Найбільші державні ПриватБанк і Ощадбанк закривають свої відділення, що ускладнить доступ до банківських послуг для пенсіонерів та інших громадян, які не користуються інтернет-банкінгом.

Скорочення пов'язане з епіднебезпекою масового скупчення людей і з тим, що значна частина банківських послуг переміщується у Мережу. Тепер уже немає послуг, не пов'язаних з готівковими коштами, які не можна отримати онлайн.

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Але навіть після закриття в 2021 році Ощадбанком 43 відділень і Приватом 33 вони залишаються власниками найбільших мереж: відповідно 1797 і 1684.

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Земля подорожчає

Прем'єр Денис Шмигаль на форумі "Україна 30. Земля" заявив, що після відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року вартість ділянок почне поступово зростати. За його словами, виграють українські землевласники. Це близько 7 млн українців, які мають у власності земельні паї.

"Останні 20 років землевласники не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в кілька разів нижче, ніж у сусідніх країнах... Відкриття ринку землі приведе до зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки й оцінки експертів", – сказав глава уряду.

Закрили білоруське небо

Україна відреагувала на примусову посадку в Мінську авіалайнера Ryanair і порушення Білоруссю Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що з 26 травня українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Держприкордонслужбі також доручено припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Втрати аеропорту "Київ"

Керівництво аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) повідомило про втрати близько 10% доходів і 3-5 тисяч пасажирів на добу через припинення авіасполучення України з Білоруссю. Однак у повітряної гавані все одно підтримують рішення уряду, адже воно обстоює демократичні цінності.

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Голова ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив:

"З погляду бізнесу, дійсно, для аеропорту велика втрата – білоруські рейси приносили аеропорту "Київ", який переживає складні часи, десь 10% пасажиропотоку, відповідно – десь 10% доходів. Але, як казав у відомому фільмі Дон Корлеоне: "Коли йдеться про честь сім'ї, гроші недоречні". Тому ми вважаємо, що демократичні цінності повинні бути підтримані всіма засобами. І ми підтримуємо рішення уряду".

Новий турмаршрут від "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" розширює маршрутну мережу на літо і запускає новий турмаршрут "Прикарпатський експрес", який поєднає відразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину і Прикарпаття. Поїзд № 807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці почне курсувати з 29 травня. Експрес проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянов, Горохів і Луцьк.

Нагадаємо, 24 травня сайт "Сьогодні" повідомляв про готовність України зібрати рекордні 100 млн тонн зернаі про земельні офшори, де землі в два рази більше, ніж в окупованому Криму.

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