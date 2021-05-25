Ціна цукру і сюрприз від "Укрзалізниці" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Аграрії порадували українців повідомленням про те, що цукор дорожчати не буде. Прем'єр Шмигаль натякнув, що відкриття ринку землі приведе до подорожчання нашого чорнозему щось удвічі в найближчі три-п'ять років. А Кабмін вирішив "закрити" для українських літаків небо Білорусі.

Ціна цукру

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В Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що найближчим часом в Україні не очікується різких стрибків цін на цукор. Ціна кілограма цукру в магазинах втримається на рівні близько 24,5 грн.

Генеральний директор УКАБ Роман Сластьон розповів, що стабілізувати ситуацію на ринку вдалося завдяки імпорту цукру з ЄС і постачання тростинної сировини, що переробляється в Україні.

"Тому дефіцит продукту поступово перекривається, що дає змогу стабілізувати ціни на поточному рівні – в середньому 24,5 грн/кг цукру. Крім того, оптимізму додає майбутній урожай і збільшення в цьому сезоні площі посівів під цукровий буряк на 10% – до 226 тис. гектарів", – пояснив експерт.

Приват і Ощад закривають свої відділення

Найбільші державні ПриватБанк і Ощадбанк закривають свої відділення, що ускладнить доступ до банківських послуг для пенсіонерів та інших громадян, які не користуються інтернет-банкінгом.

Скорочення пов'язане з епіднебезпекою масового скупчення людей і з тим, що значна частина банківських послуг переміщується у Мережу. Тепер уже немає послуг, не пов'язаних з готівковими коштами, які не можна отримати онлайн.

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Але навіть після закриття в 2021 році Ощадбанком 43 відділень і Приватом 33 вони залишаються власниками найбільших мереж: відповідно 1797 і 1684.

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Земля подорожчає

Прем'єр Денис Шмигаль на форумі "Україна 30. Земля" заявив, що після відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року вартість ділянок почне поступово зростати. За його словами, виграють українські землевласники. Це близько 7 млн українців, які мають у власності земельні паї.

"Останні 20 років землевласники не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в кілька разів нижче, ніж у сусідніх країнах... Відкриття ринку землі приведе до зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки й оцінки експертів", – сказав глава уряду.

Закрили білоруське небо

Україна відреагувала на примусову посадку в Мінську авіалайнера Ryanair і порушення Білоруссю Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що з 26 травня українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Держприкордонслужбі також доручено припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Втрати аеропорту "Київ"

Керівництво аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) повідомило про втрати близько 10% доходів і 3-5 тисяч пасажирів на добу через припинення авіасполучення України з Білоруссю. Однак у повітряної гавані все одно підтримують рішення уряду, адже воно обстоює демократичні цінності.

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Голова ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив:

"З погляду бізнесу, дійсно, для аеропорту велика втрата – білоруські рейси приносили аеропорту "Київ", який переживає складні часи, десь 10% пасажиропотоку, відповідно – десь 10% доходів. Але, як казав у відомому фільмі Дон Корлеоне: "Коли йдеться про честь сім'ї, гроші недоречні". Тому ми вважаємо, що демократичні цінності повинні бути підтримані всіма засобами. І ми підтримуємо рішення уряду".

Новий турмаршрут від "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" розширює маршрутну мережу на літо і запускає новий турмаршрут "Прикарпатський експрес", який поєднає відразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину і Прикарпаття. Поїзд № 807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці почне курсувати з 29 травня. Експрес проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянов, Горохів і Луцьк.

Нагадаємо, 24 травня сайт "Сьогодні" повідомляв про готовність України зібрати рекордні 100 млн тонн зернаі про земельні офшори, де землі в два рази більше, ніж в окупованому Криму.

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