"Українську правду" продали – Притула і Фіала оголосили про угоду

Притула і Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання перейшли Dragon Capital

Редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула і генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

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Про це повідомляє видання Українська правда.

Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому форматі, що і раніше, у тісній співпраці з Оленою Притулою, яка і надалі виконуватиме роль редактора-засновника, йдеться повідомленні.

"За аналогією з проєктом "НВ" ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику "УП" і раді анонсувати підписання відповідного документа, який буде у вільному доступі на сайті "Української правди", – заявив Фіала.

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Мусаєва зауважила, що весь 21 рік існування "Української правди" для команди видання на першому місці були інтереси читача і українського суспільства: "Цей принцип є для нас непорушним і головним, ми і надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода з новим власником "УП" закріплює це на папері".

Нагадаємо, що "Українська правда" була заснована Георгієм Гонгадзе 2000 року, тіло якого без голови було знайдено восени-2000 в Таращанському лісі Київської області. Як вважає слідство Генпрокуратури, вбити Гонгадзе наказав глава МВС Юрій Кравченко, а наказ виконав генерал Олексій Пукач.