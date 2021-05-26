Як виїхати з окупованого Донбасу на авто без документів: Кабмін прийняв важливу постанову

Донецький автономер / Фото: Сьогодні

Уряд прийняв постанову про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабміну від 4.04.2015 №367 і від 17.07.2019 №815, котра дає можливість українцям з окупованих територій, які втратили реєстраційний документ на автомобіль, можливість перетнути лінію розмежування на цьому авто на підставі копії реєстраційної картки.

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У документі сказано, що переміщення через контрольний пункт в’їзду-виїзду з/на окуповану територію мопедів, мотоциклів, легкових автомобілів дозволяється за наявності реєстраційного документа на транспортний засіб, а для водіїв, які не є власниками ТЗ, – довіреності на право керування ним, засвідченої нотаріусом.

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У разі втрати реєстраційного документа на ТЗ або непридатності його для подальшого користування власник ТЗ чи особа, що експлуатує такий засіб на законних підставах, або їх уповноважені представники можуть один раз виїхати на цьому ТЗ з окупованої території на підставі копії реєстраційної картки ТЗ, яка підтверджує держреєстрацію цього транспортного засобу на території України.

Копія реєстраційної картки ТЗ видається сервісними центрами МВС на підставі документів, що посвідчують особу, підтверджують повноваження представника, та заяви, поданих власником ТЗ чи його представником у день подання заяви.

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Нагадаємо, раніше віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може офіційно визнати деякі документи тимчасово окупованих територій.

Сайт "Сьогодні" також писав, що жителі Криму та Донбасу зможуть реєструвати дітей через "еМалятко".

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