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Жителі окупованих Криму та Донбасу зможуть реєструвати дітей через "еМалятко"

24 лютого, 15:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Батьки зможуть отримати електронне судове рішення про народження дитини

Жителі тимчасово окупованих територій зможуть скористатися послугою "еМалятко". Це важливе рішення для реінтеграції та підтримки українців, які постраждали в результаті російської агресії в Криму і на Донбасі.

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Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Глава уряду нагадав, що на сьогодні майже кожна друга українська родина при народженні дитини користується "еМалятко", адже це 9 державних послуг в одному вікні.

Читайте також: Одна заява замість 37 форм: в Україні запрацювала послуга "еМалятко"

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Ухвалене 24 лютого Кабміном рішення дозволить громадянам України на окупованих територіях зручно і просто зареєструвати народження дитини. Так, батьки немовлят зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести в заяву на порталі "ДіЯ", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження та видасть свідоцтво.

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Нагадаємо, більше року тому в Україні запустили комплексну послугу, яка допоможе молодим батькам не подавати десятки документів і не чекати нескінченних папірців.

еМалятко – це можливість отримати від держави кілька послуг, пов'язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку.

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діти Крим Донбас новонароджені Кабінет міністрів реінтеграція еМалятко Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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