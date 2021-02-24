Жителі окупованих Криму та Донбасу зможуть реєструвати дітей через "еМалятко"

Жителі тимчасово окупованих територій зможуть скористатися послугою "еМалятко". Це важливе рішення для реінтеграції та підтримки українців, які постраждали в результаті російської агресії в Криму і на Донбасі.

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Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Глава уряду нагадав, що на сьогодні майже кожна друга українська родина при народженні дитини користується "еМалятко", адже це 9 державних послуг в одному вікні.

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Ухвалене 24 лютого Кабміном рішення дозволить громадянам України на окупованих територіях зручно і просто зареєструвати народження дитини. Так, батьки немовлят зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести в заяву на порталі "ДіЯ", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження та видасть свідоцтво.

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Нагадаємо, більше року тому в Україні запустили комплексну послугу, яка допоможе молодим батькам не подавати десятки документів і не чекати нескінченних папірців.

еМалятко – це можливість отримати від держави кілька послуг, пов'язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку.

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