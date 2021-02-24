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Жители оккупированных Крыма и Донбасса смогут регистрировать детей через "еМалятко"

24 февраля, 15:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Родители смогут получить электронное судебное решение о рождении ребенка

Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Это важное решение для реинтеграции и поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

Глава правительства напомнил, что на сегодняшний день почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется "еМалятко", ведь это 9 государственных услуг в одном окне.

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Принятое 24 февраля Кабмином решение позволит гражданам Украины на оккупированных территориях удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка. Так, родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявления на портале "ДіЯ", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство.

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Напомним, больше года назад в Украине запустили комплексную услугу, которая поможет молодым родителям не подавать десятки документов и не ждать бесконечных бумажек.

еМалятко — это возможность получить от государства несколько услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

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дети Крым Донбасс новорожденные Кабинет министров реинтеграция еМалыш Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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