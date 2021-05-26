Как уехать из оккупированного Донбасса на авто без документов: Кабмин принял важное постановление

Донецкий автономер / Фото: Сегодня

Правительство приняло постановление о внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабмина от 4.04.2015 №367 и от 17.07.2019 №815, которое дает возможность украинцам с оккупированных территорий, потерявшим регистрационный документ на автомобиль, возможность пересечь линию разграничения на этом авто на основании копии регистрационной карточки.

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В документе сказано, что перемещение через контрольный пункт въезда-выезда с/на оккупированную территорию мопедов, мотоциклов, легковых автомобилей разрешается при наличии регистрационного документа на транспортное средство, а для водителей, не являющихся владельцами ТС, – доверенности на право управления им, заверенной нотариусом.

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В случае потери регистрационного документа на ТС или непригодности его для дальнейшего использования владелец ТС или лицо, эксплуатирующее такое средство на законных основаниях, или их уполномоченные представители могут один раз выехать на этом ТС с оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки ТС, которая подтверждает госрегистрацию этого транспортного средства на территории Украины.

Копия регистрационной карточки ТС выдается сервисными центрами МВД на основании документов, удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия представителя, и заявления, поданных владельцем ТС или его представителем в день подачи заявления.

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Напомним, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может официально признать некоторые документы временно оккупированных территорий.

Сайт "Сегодня" также писал, что жители Крыма и Донбасса смогут регистрировать детей за "еМалятко".

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