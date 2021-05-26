Долар погнав угору. Чому виріс курс на міжбанку і що далі

Чинників, які грають проти української валюти, стало значно більше, ніж тих, що допомагають гривні утриматися

Долар знову зростає / Фото: Getty Images

Долар, 26 травня ввечері зростання за офіційним курсом Нацбанку підвищився на міжбанку до психологічного рівня 27,5 грн і намагається закріпиться вище. Найближчим часом курс з великою ймовірністю підніметься вище 27,5 грн/дол. А подальше ослаблення української валюти буде залежати від гривневої ліквідності й активності нерезидентів.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, причиною падіння гривні стали такі фактори:

Кінець місяця активізує відшкодування ПДВ експортерам, що відбивається в зниженні їхніх продажів; Сьогодні очікуються чергові виплати відсотків за гривневими ОВДП, що підвищить обсяги гривні на руках, зокрема нерезидентів. На світових ринках напередодні стався обвал цін на кукурудзу, що формує негативні очікування. Нерезиденти залишаються пасивними стосовно українського боргу. Зокрема, напередодні було розміщено паперів тільки на 6 млрд гривень.

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Позитивним фактором для гривні є наближення відкриття ринку землі з 1 липня.

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Нагадаємо, раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов також попереджав про те, що над гривнею нависла загроза.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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