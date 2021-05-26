Долар погнав угору. Чому виріс курс на міжбанку і що далі

Долар знову зростає / Фото: Getty Images
Долар, 26 травня ввечері зростання за офіційним курсом Нацбанку підвищився на міжбанку до психологічного рівня 27,5 грн і намагається закріпиться вище. Найближчим часом курс з великою ймовірністю підніметься вище 27,5 грн/дол. А подальше ослаблення української валюти буде залежати від гривневої ліквідності й активності нерезидентів.
Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, причиною падіння гривні стали такі фактори:
- Кінець місяця активізує відшкодування ПДВ експортерам, що відбивається в зниженні їхніх продажів;
- Сьогодні очікуються чергові виплати відсотків за гривневими ОВДП, що підвищить обсяги гривні на руках, зокрема нерезидентів.
- На світових ринках напередодні стався обвал цін на кукурудзу, що формує негативні очікування.
- Нерезиденти залишаються пасивними стосовно українського боргу. Зокрема, напередодні було розміщено паперів тільки на 6 млрд гривень.
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Позитивним фактором для гривні є наближення відкриття ринку землі з 1 липня.
Нагадаємо, раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов також попереджав про те, що над гривнею нависла загроза.
А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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