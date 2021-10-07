В Украине стартовал отопительный сезон: кому уже стало теплее

Отопление включили в киевских медицинских и образовательных учреждениях

Отопительный сезон начнется, если в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 7 октября стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Также тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы Харькова.

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Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Украине прогнозируют заморозки, а днем температура воздуха в среднем будет +8...+10 градусов. При такой погоде в домах еще больше похолодает, значит, придется включить отопление и в жилых домах. Ведь ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла, то в стране начнется отопительный сезон.

Сколько стоит газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

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Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

На сегодняшний день в подземные хранилища закачано почти 19 млрд кубометров газа. Именно столько нужно, чтобы украинцы не замерзли зимой.

Меморандум с "Нафтогазом"

Между правительством, "Нафтогазом", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей 30 сентября был подписан Меморандум.

Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Начать отопительный сезон планируют тогда, когда среднесуточная температура в стране три дня подряд будет держаться ниже восьми градусов. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.

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