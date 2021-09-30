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Когда в Украине включат отопление? Шмыгаль назвал условие

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 сентября, 11:54
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Глава Кабмина рассказал о готовности к отопительному сезону и назвал условие для включения местными властями отопления
В Кабмине рассказали сколько ждать до начала отопительного сезона
В Кабмине рассказали сколько ждать до начала отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована температура ниже 8 градусов тепла.

Об этом премьер заявил во время заседания правительства в среду.

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Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал политик.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

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"Готовность – более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%", – подчеркнул премьер.

Тарифы на газ

Нафтогаз Украины установил годовые тарифы на газ для бытовых потребителей и производителей тепла.

Согласно им, для населения действует годовое предложение цены газа 7,96 грн за кубометр, а предприятиям теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр в первый год.

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что эта цена является вполне доступной и высокие цены в платежках – ответственность местной власти, которая завышает тарифы.

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