Газовый кризис в Европе повлияет на весь мир: что будет с тарифами для украинцев зимой

Денис Шмыгаль рассказал, как Украина переживет эту зиму и какими будут цифры в платежках украинцев

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью "LB.ua".

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"Цена на газ на европейских хабах и биржах растет. Могу сказать, что прогноз существуют только в голове нескольких людей, которые живут к востоку от Украины. Только они понимают, до какого предела это все будет идти", – заявил политик.

По словам Шмыгаля, первое, что нужно сделать – это обеспечить спокойствие и комфорт населения.

Об этом премьер рассказал, отвечая на вопрос о том, как Украина сможет пройти эту зиму.

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"Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский, вероятно, повлияет на весь мир, потому что влияет на рынки угля", – заявил Шмыгаль.

Обеспечить покой населения в правительстве собираются годовым контрактом от Нафтогаза с ценой 7,96 грн для потребителей.

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По мнению премьер-министра, Украине хватит ресурсов для того, чтобы удержать эту цену в течение зимы.

"В хранилище сегодня у нас существуют чуть более 18,5 млрд кубов. Это больше, чем в предыдущие годы", – говорит Шмыгаль.

Меморандум с Нафтогазом

Договор, о котором рассказывал Денис Шмыгаль – это меморандум, который был подписан 30 сентября между правительством, Нафтогазом, Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей.

Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Начать отопительный сезон планируют тогда, когда температура в стране три дня подряд держаться ниже восьми градусов.