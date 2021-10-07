Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

В Україні стартував опалювальний сезон: кому вже стало тепліше

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 15:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Опалення включили в київських медичних і освітніх установах
Опалювальний сезон почнеться, якщо протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла
Опалювальний сезон почнеться, якщо протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 7 жовтня стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Реклама

"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Також тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери Харкова.

Реклама

Згідно з прогнозом погоди, найближчими днями в Україні прогнозують заморозки, а вдень температура повітря в середньому буде +8...+10 градусів. При такій погоді в будинках ще більше похолодає, значить, доведеться ввімкнути опалення і в житлових будинках. Адже раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що якщо протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла, то в країні почнеться опалювальний сезон.

Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Реклама

Високі ціни і у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф в Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

На сьогодні до підземних сховищ закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.

    Меморандум з "Нафтогазом"

    Між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум.

    Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не зростатимуть.

    Розпочати опалювальний сезон планують тоді, коли середньодобова температура в країні три дні поспіль утримуватиметься нижче восьми градусів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, газова криза в Європі вплине на весь світ, але в України є ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.

    Раніше ми повідомляли, що:

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua у Google News

    Підписатися
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    “Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

    Далі по темі

    Всі новини
    Гроші
    Показати ще
    Реклама
    "Північний потік - 2"
    Більше новин
    Головне про Гроші
    Фінанс-дайджест
    Тарифи на газ
    Більше новин
    Опитування
    Обмінка
    Курс гривні Сьогодні
    $

    Валюта

    Ціна (грн)

    Долар США ($)

    26.35

    Російський рубль (₽)

    0.3638

    Євро (€)

    30.41

    Ціни
    В Україні дорожчають продукти
    Що зросло в ціні?
    Банк порад
    Обережно! Небезпечні кредити
    Дізнайся - й спи спокійно

    Калькулятор зарплати

    Калькулятор зарплати
    МЕГАПОЛІСИ
    ТОП-5 найбагатших міст
    Токіо, Японія
    Токіо, Японія
    Нью-Йорк, США
    Нью-Йорк, США
    Лос-Анджелес, США
    Лос-Анджелес, США
    Сеул, Південна Корея
    Сеул, Південна Корея
    Лондон, Велика Британія
    Лондон, Велика Британія
    1/2
    Опитування
    ЗАПРАВКИ
    Паливо Сьогодні
    95+
    95
    ДП
    ГАЗ
    29,45
    28,95
    28,00
    17,17
    29,50
    29,00
    28,00
    17,17
    30,98
    29,85
    27,43
    18,20
    31,29
    31,09
    29,59
    18,29
    34,09
    30,60
    27,70
    17,78
    34,29
    31,50
    30,22
    17,98
    34,50
    31,50
    30,22
    18,68
    34,50
    31,50
    30,22
    18,98
    34,97
    31,50
    33,97
    18,48
    -
    30,91
    28,45
    17,72
    Гроші
    google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
    Перейти на сайт logo
    Ми в соціальних мережах

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти