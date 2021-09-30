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Нафтогаз озвучив тарифи на газ для населення: якi платіжки отримуватимуть українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 вересня, 06:20
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Високі тарифи – вина місцевої влади: Немчінов озвучив річні тарифи на газ від Нафтогазу
Абсолютно доступна ціна: Нафтогаз встановив річні тарифи на газ
Абсолютно доступна ціна: Нафтогаз встановив річні тарифи на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Нафтогаз запропонував свої тарифи на газ для побутових споживачів та виробників тепла на рік.

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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а підприємствам теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

За словами Нємчінова, ці тарифи є абсолютно доступними для усіх типів споживачів.

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"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде", – запевнив політик.

Він також наголосив, що суми, які українці отримуватимуть у платіжках не повинні бути більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій.

Комунальні платежі

В Україні з 1 жовтня можуть зрости тарифи на опалення та гарячу воду, про це йдеться у в постанові Кабміну №859 від 11 серпня 2021 року.

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Тарифні плани зростуть до 40%, і середньозважена вартість однієї гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/кв. м.

За гарячу воду також доведеться платити більше – від 109,55 до 122,17 грн/куб. м.

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