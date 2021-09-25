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Росія спровокувала захмарні ціни на газ. В ОПУ розповіли, скільки будуть платити українці

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 06:00
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Подоляк заявив, що незважаючи на різкий стрибок газу на світових ринках, в Україні не планують підвищувати ціни для населення
Україна має достатні запаси газу
Україна має достатні запаси газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на захмарні ціни на енергоносіях на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "Главкому".

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"А от на глобальному ринку відбувається те, про що Володимир Олександрович багато говорив на зустрічах із лідерами Німеччини, Франції, США. Російська Федерація скористалася ситуацією і шляхом шантажу намагається отримати головне, що їм потрібно, – скасування регуляторної функції Третього енергопакету", – зазначив Подоляк.

Він вважає, що як тільки Росія досягне своєї мети – ціна на хабах впаде до прийнятних норм.

У той же час Подоляк заявив, що Україна має достатні запаси газу і завдяки цьому в державі "спокійно пройде опалювальний сезон без підвищення тарифів". Він не називав конкретних цифр, лише заявив, що профільні міністри та народні депутати будуть постійно говорити в ефірах і буде помітна абсолютна керованість всіх процесів.

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Які тарифи на газ у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривні за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є й ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

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Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також в Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

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