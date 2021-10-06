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Газова криза в Європі вплине на весь світ: що буде з тарифами для українців взимку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 06:10
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Денис Шмигаль розповів, як Україна переживе цю зиму і якими будуть цифри в платіжках українців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Газова криза в Європі вплине на весь світ, але Україна має ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у інтерв’ю "LB.ua".

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"Ціна на газ на європейських хабах і біржах зростає. Можу сказати, що прогноз є тільки в голові декількох людей, які живуть на схід від України. Тільки вони розуміють, до якої межі це все буде йти", – заявив політик.

За словами Шмигаля, перше, що потрібно зробити – це забезпечити спокій і комфорт населення.

Про це прем’єр розповів, відповідаючи на питання про те, як Україні пройти цю зиму.

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"Ми розуміємо, що зіштовхнулися з надзвичайно складною газовою кризою. Вона не українська, вона загальноєвропейська, ймовірно, вплине на весь світ, бо вже вплинула на ринки вугілля",- заявив Шмигаль.

Забезпечити спокій населення в уряді збираються річним контрактом від Нафтогазу із ціною 7,96 грн для споживачів.

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На думку прем’єр-міністра, Україні вистачить ресурсів для того, щоб втримати цю ціну протягом зими.

"У сховищі сьогодні в нас є трохи більше ніж 18,5 млрд кубів. Це більше, ніж було в попередні роки", – каже Шмигаль.

Меморандум із Нафтогазом

Договір, про який розповідав Денис Шмигаль – це меморандум, який було підписано 30 вересня між Урядом, Нафтогазом, Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад.

Він передбачає що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростатимуть.

Почати опалювальний сезон планують тоді, коли температура в країні три дні поспіль триматиметься нижче восьми градусів.

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