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Коли в Україні увімкнуть опалення? Шмигаль назвав умову

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 вересня, 11:54
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Голова Кабміну розповів про готовність до опалювального сезону та назвав умову для ввімкнення місцевою владою опалення
У Кабміні розповіли скільки чекати до початку опалювального сезону
У Кабміні розповіли скільки чекати до початку опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні ввімкнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксовано температуру нижче 8 градусів тепла.

Про це прем’єр заявив під час засідання уряду, в середу.

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Шмигаль наголосив, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

"Опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути за законом, і буде триматися так не менше трьох днів", – сказав політик.

За словами очільника Кабміну, у підземних газосховищах України наразі міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

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"Готовність — понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%", – наголосив прем’єр.

Тарифи на газ

Нафтогаз України встановив річні тарифи на газ для побутових споживачів та виробників тепла.

Згідно з ними, для населення діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а підприємствам теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов наголосив, що ця ціна є цілком доступною і високі ціни у платіжках – відповідальність місцевої влади, яка завищує тарифи.

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