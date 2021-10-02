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У Києві в два рази підвищать тарифи на опалення. Скільки доведеться платити

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 06:10
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1 Гкал тепла для жителів столиці тепер обійдеться в 2381 гривню, хоча раніше коштувала 1654 грн
На даному етапі ще немає розпорядження про встановлення і застосування тарифів для киян
На даному етапі ще немає розпорядження про встановлення і застосування тарифів для киян / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисяч гривень.

Відповідний проєкт рішення вже опублікований на сайті КМДА.

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Відповідно до документа, якщо раніше 1 Гкал тепла коштувала 1654 грн, то за новим проєктом вона обійдеться в 2381 гривню. Зазначимо, що ще в кінці липня 2014 року 1 Гкал тепла коштувала 253 гривні. Отже, тарифи на опалення в столиці зросли в 10 разів.

На цьому етапі ще немає розпорядження про встановлення і застосування тарифів рішення про механізм компенсації з боку держави.

Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КіевГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривень в серпні – 15,76 гривень за кубометр.

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Високі ціни і у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривень (у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому за дев'ять гривень за кубометр газу.

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