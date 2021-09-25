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Россия спровоцировала заоблачные цены на газ. В ОПУ рассказали, сколько будут платить украинцы

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 06:00
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Подоляк заявил, что несмотря на резкий скачок газа на мировых рынках, в Украине не планируют повышать цены для населения
Украина имеет достаточные запасы газа
Украина имеет достаточные запасы газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на заоблачные цены на энергоносителях на мировых рынках, украинцам не стоит ожидать повышения тарифов.

Об этом советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому".

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"А вот на глобальном рынке происходит то, о чем Владимир Александрович много говорил на встречах с лидерами Германии, Франции, США. Российская Федерация воспользовалась ситуацией и путем шантажа пытается получить главное, что им нужно, – отмена регуляторной функции Третьего энергопакета", – отметил Подоляк.

Он считает, что как только Россия достигнет своей цели, цена на хабах упадет до приемлемых норм.

В то же время Подоляк заявил, что Украина имеет достаточные запасы газа и благодаря этому в государстве "спокойно пройдет отопительный сезон без повышения тарифов". Он не называл конкретных цифр, лишь заявил, что профильные министры и народные депутаты будут постоянно говорить в эфирах и будет заметна абсолютная управляемость всех процессов.

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Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривни за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

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Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также в Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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