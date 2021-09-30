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Нафтогаз озвучил тарифы на газ для населения: какие платежки будут получать украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 сентября, 06:20
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Высокие тарифы – вина местной власти: Немчинов озвучил годовые тарифы на газ от Нафтогаза
Абсолютно доступная цена: Нафтогаз установил годовые тарифы на газ
Абсолютно доступная цена: Нафтогаз установил годовые тарифы на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Нафтогаз предложил свои тарифы на газ для бытовых потребителей и производителей тепла в год.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 грн за кубометр, а предприятиям теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр в первый год.

По словам Немчинова, эти тарифы являются доступными для всех типов потребителей.

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"За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Таким образом, высокие тарифы – это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет", – заверил политик.

Он также отметил, что суммы, которые украинцы будут получать в платежках не должны быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

Коммунальные платежи

В Украине с 1 октября могут вырасти тарифы на отопление и горячую воду, об этом идет речь в в постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года.

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Тарифные планы возрастут до 40% и средневзвешенная стоимость одной гигакалории тепла будет на уровне 2151,77-2433,90 грн/кв. м.

За горячую воду также придется платить больше – от 109,55 до 122,17 грн/куб. м.

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