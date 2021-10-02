В Киеве в два раза повысят тарифы на отопление. Сколько придется платить

1 Гкал тепла для жителей столицы теперь обойдется в 2381 гривну, хотя раньше стоила 1654 грн

На данном этапе еще нет распоряжения об установлении и применении тарифов для киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежки за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысяч гривен.

Соответствующий проект решения уже опубликован на сайте КГГА.

Реклама

В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла стоила 1654 гривни, то по новому проекту она обойдется в 2381 гривну. Отметим, что еще в конце июля 2014 года 1 Гкал тепла стоила 253 гривни. Таким образом, тарифы на отопление в столице выросли в 10 раз.

На данном этапе еще нет распоряжения об установлении и применении тарифов решения о механизме компенсации со стороны государства.

Сколько стоит газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривен в августе – 15,76 гривен за кубометр.

Реклама

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Но есть компании, которые предлагаю газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

Реклама

Ранее мы сообщали, что: