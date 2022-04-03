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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Миллион долларов за технику РФ и деньги для переселенцев – главные новости за неделю

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 20:04
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Редакция "Сегодня" собрала главные экономические новости за неделю, которые вы могли пропустить
Коротко - о главном за уходящую неделю
Коротко - о главном за уходящую неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вынужденные переселенцы будут получать финансовую поддержку от государства. В Украине объявили вознаграждение за военную технику РФ. Далее коротко рассказываем о главных новостях уходящей недели.

Понедельник. В Минсоцполитики обещают выплачивать деньги переселенцам

Украинцам, вынужденным бежать от войны в другие области или регионы, будут платить по 2000 гривен. На детей предусмотрено по 3000 гривен выплат. Денежную помощь начнут насчитывать в начале апреля.

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Для получения поддержки от государства следует зарегистрироваться на новом месте через ЦНАП или портал "Дія". В дальнейшем правительство планирует расширять и модернизировать программы, которыми смогут воспользоваться зарегистрированные переселенцы.

Вторник. В Европе планируют новую схему обмена денег для украинцев

Европейский центральный банк готов организовать для украинских беженцев схему обмена гривни на евро. Финансовое учреждение пойдет на такой шаг, если будут гарантии от Евросоюза по поводу покрытия рисков.

"Прежде всего хорошо было бы, чтобы ЕЦБ и национальные центральные банки евросистемы выступали как фискальные агенты Союза", – отметили в ЕЦБ.

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Среда. Украинцы будут работать по новым правилам

Военное положение внесло свои коррективы и на рынок труда. Для украинцев изменились условия взаимодействия работодателей и трудящихся. Согласно законодательству, права рабочих ограничили.

Речь идет о том, что работодатель может увеличить продолжительность труда с 40 до 60 часов в неделю. Однако не более 12 рабочих часов в день и заранее уведомить об этом работника. Во время войны также отменяется наказание за несвоевременную выплату заработной платы.

Четверг. Украинцам разрешили бесплатно открывать счета в ЕС

Украинцы, прибывшие в страны Евросоюза, могут бесплатно воспользоваться большинством услуг на финансовой платформе Genome. Пользователи могут:

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  • открывать счета в евро, долларах или британских фунтах;
  • получать зарплату;
  • совершать переводы без комиссии;
  • рассчитываться за товары и услуги в Европе.

Обычно такие услуги для пользователей платные. Однако граждане Украины могут безвозмездно открыть счет, переводить деньги и сделать себе физическую карту. За некоторые услуги придется платить по специальной цене, например, комиссию за снятие наличных в банкомате в размере 2 евро (ориентировочно 66 грн).

Пятница. В Украине будут платить за передачу техники РФ

В парламенте объявили о денежных вознаграждениях за технику оккупационных войск РФ, которую передадут Вооруженным силам Украины. Каждый вид техники имеет свою цену. Так, за наземную артиллерию предлагают 100 тысяч долларов, а за боевые самолеты или корабли – до 1 миллиона долларов.

Получить деньги смогут все, даже российские силовики и военные. Единственное условие – техника должна быть пригодна для использования и отдана добровольно. Для украинской стороны это также выгодно, потому что покупка подобной техники по рыночным ценам обошлась бы дороже.

Ранее мы рассказывали об актуальном курсе валют в разных банках Украины. А также о новой услуге, которую запустил Monobank.

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Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
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