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До 1 млн долларов: за что в Украине готовы платить такие деньги

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 апреля, 18:12
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Украинцам будут платить за передачу военной техники российских оккупантов
Сдав российскую военную технику, украинцы могут не плохо заработать
Сдав российскую военную технику, украинцы могут не плохо заработать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины назначила вознаграждение за добровольную передачу украинским военным силам боевой техники РФ.

Об этом говорится на сайте парламента.

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Вознаграждение за отданную технику оккупантов будет разным:

  • боевой самолет/корабль 1 или 2 ранга — 1 млн долларов;
  • боевой вертолет/корабль 3 или 4 ранга — 500 тысяч долларов;
  • суда военного (вспомогательного) обеспечения — 200 тысяч долларов;
  • танк, наземная артиллерия (самоходная) — 100 тысяч долларов.

В пояснительной к документу записке сказано, что вознаграждение предлагают военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур России, другим категориям лиц за добровольно переданную ВСУ пригодную для использования российскую боевую технику.

Уточняется также, что расходы из бюджета на реализацию законопроекта будут "несравненно меньше, чем расходы на покупку похожей техники, которая пригодится в обороне государства".

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100 тысяч рублей за сдачу в плен

Российские солдаты массово гибли в Украине во время столкновений с украинской армией, а в самой РФ, после введенных западных санкций, закончились деньги для финансирования собственной армии.

Поэтому государственный "Укргазбанк" решил отдать все наличные в рублях тем российским военным, которые будут сдаваться в плен украинским военным и сдавать свою технику и оружие.

Ранее мы рассказывали, что российский "АвтоВаз" вводит сокращенную рабочую неделю, и писали, можно ли ожидать дефолта России.

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