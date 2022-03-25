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АвтоВаз сокращает рабочую неделю и просит помощи в Кремле – что произошло

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 12:33
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По сокращенному рабочему графику завод собирается работать около трех месяцев
Сотрудникам завода предложат работать на общественных началах
Сотрудникам завода предложат работать на общественных началах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Наряду с уже зафиксированным дефицитом продуктов в России начинается дефицит поставок электронных компонентов, из-за чего страдает российский автопром. Так, уже известно, что производитель автомобилей "АвтоВАЗ" переводит всех сотрудников на 4-дневную рабочую неделю на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня.

Об этом сказано в заявлении компании.

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Сотрудникам завода предложат работать на общественных началах вместо работы над сборкой автомобилей.

В режиме 4-дневной рабочей недели "АвтоВаз собирается работать в течение 3 месяцев. А чтобы оставить уровень доходов своих сотрудников на прежнем уровне, руководство компании просит поддержки у правительства. Руководители "АвтоВаза" уверяет, что средства на зарплаты уже выделены.

Санкции против России

Полномасштабное вторжение войск России в Украину началось 24 февраля, и с того времени экономика страны-агрессора начала стремительно тонуть. Все потому, что западные страны-партнеры Украины наложили на Россию несколько пакетов санкций, а рынок РФ продолжают массово покидать международные компании.

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Немаловажную роль сыграло и то, что США и Великобритания отказались от покупки энергоресурсов из России. Крупные компании также решили не продлевать договоров с российскими продавцами.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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