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На полках не будет даже продуктов: что ждет Россию в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 15:49
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Эксперт рассказал, что будет с экономикой РФ в ближайшие месяцы из-за санкций союзников
Во что западные санкции могут превратить РФ
Во что западные санкции могут превратить РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский экономист и профессор финансов Максим Миронов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в РФ после введения санкций западными союзниками.

Об этом Миронов написал в своем Twitter.

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"Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета – это П**ДЕЦ", – пишет эксперт и дальше поясняет.

Итак, по словам Миронова, Россию очень скоро ждет дефицит базовых продуктов, и речь даже не об импортной технике, а о еде, одежде, авто.

Дело в том, что Россия очень сильно интегрирована в мировую экономику и крупнейшие операторы уже отказываются отправлять туда контейнеры.

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Однако даже если РФ найдет поставщика, который готов отправлять ей эти контейнеры по завышенной цене, то встает другой вопрос – как за это платить, ведь доходы от экспорта сократятся в разы.

"Мы видим, что даже неподсанкионные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. "Газпром", главный экспортер газа, уже под санкциями, то есть он вообще непонятно как будет получать валютную выручку", – говорится в посте.

Санкции против Центробанка

Экономист рассказывает, что Центробанк накопил огромные резервы, размером в 650 млрд долл, но большая их половина уже арестована.

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С золотовалютными резервами тоже проблема, поскольку банки не хотят покупать золото у российского Центробанка, чтобы самому не оказаться под санкциями.

Эксперт заметил, что все построенные Россией заводы работают на импортных компонентах. Это касается и автомобильных, и авиационных, и заводов бытовой техники, а это значит остановку всех этих отраслей.

"То есть в ближайшие месяцы нас ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями – дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно падением сбора налогов и как следствие проблемы с выплатой зарплат бюджетникам", – пишет профессор.

Проблемы у россиян начнутся и с интернетом, поскольку уже прослеживается блокировка множества информационных сайтов и сервисов.

Пострадает и сельское хозяйство, поскольку доля импортных семян в РФ составляет целых 40% и в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкого взлета цен.

Превратится в СССР

Экономист рассказывает, что из страны начнут массово уезжать люди и происходит это уже сейчас.

"Правительство это понимает, поэтому и ввели сегодня кучу мер, чтобы удержать айтишников. Только они не сработают. Поэтому скоро очень вероятно введут выездные визы для определенных категорий или полностью закроют страну", – прогнозирует Миронов.

Таким образом, все кто ностальгировал за СССР смогут прочувствовать все прелести тоталитарного режима во главе с сумасшедшим диктатором.

"Сегодня" ранее писали, как РФ превращается в Северную Корею и рассказывали, как сильно упал рубль.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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