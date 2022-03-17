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Продовольственный рынок РФ тонет вместе с кораблем? Базовые товары уже в дефиците

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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17 марта, 12:30
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Россияне в панике сгребают продукты с полок магазинов, а правительство вводит ограничения
В России фиксируют дефицит основных продуктов
В России фиксируют дефицит основных продуктов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Центральных районах России, в частности в Липецкой и Псковской областях, а также в Сибири фиксируют дефицит продуктов и рост цен.

Об этом сообщио агентство "Интерфакс".

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В большинстве регионов заметен дефицит сахара. Цены на него выросли на 3% и больше. А Росстат вообще фиксирует повышение цен на сахар в магазинах на 12,8% – это рекордные показатели за два года.

Чтобы стабилизировать ситуацию, двигающуюся по направлению русского военного корабля, государственные регуляторы ввели ограничения на продажу. Речь идет о таких продуктах:

  • сахар;
  • крупы;
  • мука;
  • растительное масло.

Местные власти отметили, что решение принято из-за роста спроса на товары. Того же сахара продали 764 тонны с начала марта, что в 2,5 раза больше обычного.

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На фоне возможного дефицита в российских магазинах в 2 раза повышают цены на основные товары. И это несмотря на ограничения, действующие в регионах с 2014 года, не позволяющие наценку более 15-20%.

В то же время в Туве жалуются на проблемы с поставкой сахара и растительного масла из Хакасии. Там также фиксируют подорожание сахара, овощей, фруктов, молочных продуктов на 10%, а лекарств – на 1,2%.

Кроме того, в стране-агрессоре ввели запрет на экспорт продовольствия. Сахар не разрешают вывозить за пределы России до 31 августа, а пшеницу, меслин, ячмень, рожь и кукурузу – до 30 июня. Больше всего от таких действий пострадают страны Евразийского экономического союза, то есть сама Россия, Беларусь и Казахстан.

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Санкции против России

После вторжения России в Украину ее экономика начала стремительно тонуть. Западные страны наложили на агрессора несколько пакетов санкций, а с рынка массово начали уходить международные компании.

Одну из ключевых ролей сыграло то, что США и Великобритания отказались от покупки энергоресурсов из России. Крупные компании также решили не продлевать договоров с российскими продавцами.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России.

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