До 1 млн доларів: за що в Україні готові платити такі гроші

Українцям платитимуть за передачу військової техніки російських окупантів

Склавши російську військову техніку, українці можуть не погано заробити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України призначила грошову винагороду за добровільну передачу українським військовим силам бойової техніки РФ

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Винагорода за віддану техніку окупантів буде різною:

бойовий літак/корабель 1 або 2 ранги – 1 млн доларів;

бойовий вертоліт/корабель 3 або 4 ранги – 500 тисяч доларів;

суду військового (допоміжного) забезпечення – 200 тисяч доларів;

танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 тисяч доларів.

У пояснювальній до документа записці сказано, що винагороду пропонують військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур Росії, іншим категоріям осіб за добровільно передану ЗСУ, придатну для використання російську бойову техніку.

Уточнюється також, що витрати з бюджету на реалізацію законопроекту будуть "незрівнянно меншими, ніж витрати на купівлю схожої техніки, яка стане в нагоді в обороні держави".

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100 тисяч рублів за здачу в полон

Російські солдати масово гинули в Україні під час зіткнень з українською армією, а в самій РФ, після запроваджених західних санкцій, закінчилися гроші на фінансування власної армії.

Тому державний "Укргазбанк" вирішив віддати всі готівку в рублях тим російським військовим, які здаватимуться в полон українським військовим і складатимуть свою техніку та зброю.

Раніше ми розповідали, що російський "АвтоВаз" запроваджує скорочений робочий тиждень, і писали, чи можна очікувати дефолту Росії.