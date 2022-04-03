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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Мільйон доларів за техніку РФ та гроші для переселенців – головні новини за тиждень

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 квітня, 20:04
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Редакція "Сьогодні" зібрала головні економічні новини за тиждень, які ви могли пропустити
Коротко - про головне за тиждень, що минає
Коротко - про головне за тиждень, що минає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вимушені переселенці отримуватимуть фінансову підтримку від держави. В Україні оголосили винагороду за військову техніку РФ. Далі коротко розповідаємо про головні новини тижня, що минає.

Понеділок. У Мінсоцполітики обіцяють виплачувати гроші переселенцям

Українцям, що змушені були тікати від війни в інші області чи регіони, платитимуть по 2000 гривень. На дітей передбачено по 3000 гривень виплат. Грошову допомогу почнуть нараховувати на початку квітня.

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Для отримання підтримки від держави слід зареєструватися на новому місці через ЦНАП чи портал "Дія". Надалі в уряді планують розширювати та модернізувати програми, якими зможуть скористатися зареєстровані переселенці.

Вівторок. У Європі планують нову схему обміну грошей для українців

Європейський центральний банк готовий організувати для українських біженців схему обміну гривні на євро. Фінансова установа піде на такий крок, якщо будуть гарантії від Євросоюзу щодо покриття ризиків.

"Насамперед добре було б, щоб ЄЦБ та національні центральні банки євросистеми виступали як фіскальні агенти Союзу", – зазначили в ЄЦБ.

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Середа. Українці працюватимуть за новими правилами

Воєнний стан вніс свої корективи і на ринок праці. Для українців змінилися умови взаємодії роботодавців та працівників. Відповідно до законодавства, права робітників обмежили.

Йдеться про те, що роботодавець може збільшити тривалість праці з 40 до 60 годин на тиждень. Однак не більше 12 робочих годин на день та заздалегідь повідомити про це працівника. Під час війни також скасовується покарання за несвоєчасну виплату зарплати.

Четвер. Українцям дозволили безкоштовно відкривати рахунки в ЄС

Українці, які прибули в країни Євросоюзу, можуть безкоштовно скористатися більшістю послуг на фінансовій платформі Genome. Користувачі сервісу можуть:

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  • відкривати рахунки в євро, доларах або британських фунтах;
  • отримувати зарплату;
  • здійснювати перекази без комісії;
  • розраховуватися за товари й послуги в Європі.

Зазвичай такі послуги для користувачів є платними. Однак громадяни України можуть безоплатно відкрити рахунок, переказувати гроші та зробити собі фізичну картку. За деякі послуги доведеться сплачувати за спеціальною ціною, наприклад, комісію за зняття готівки в банкоматі у розмірі 2 євро (орієнтовно 66 грн).

П’ятниця. В Україні платитимуть за передачу техніки РФ

У парламенті оголосили про грошові винагороди за техніку окупаційних військ РФ, яку передадуть Збройним силам України. Кожен вид техніки має свою ціну. Так, за наземну артилерію пропонують 100 тисяч доларів, а за бойові літаки чи кораблі – до 1 мільйона доларів.

Отримати гроші зможуть усі, навіть російські силовики та військові. Єдина умова – техніка має бути придатна для використання та віддана добровільно. Для української сторони це також вигідно, бо купівля схожої техніки за ринковими цінами обійшлася б дорожче.

Раніше ми розповідали про актуальний курс валют у різних банках України. А також про нову послугу, яку запустив Monobank.

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