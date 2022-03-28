Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Выплаты переселенцам: когда украинцы получат по 2 тыс. грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 12:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, когда украинцы станут получать помощь от государства на свои счета
Какие выплаты можно получить на детей
Какие выплаты можно получить на детей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Обещанные выплаты внутриперемещенным лицам в Украине планируется начать в начале апреля.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебна в телеэфире.

Реклама

По ее словам, прямые денежные выплаты будут получать не только те, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

Также Лазебна призвала людей регистрироваться в ЦНАПах и не тратить попусту время и подчеркнула, что в дальнейшем, введенные правительством программы будут расширяться и модернизироваться.

"Они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица", – подчеркнула Лазебна.

Реклама

Также глава ведомства рассказала, что впоследствии люди смогут регистрироваться как ВПЛ через портал "Дія".

Какую помощь выплатят?

Лазебная раз объяснила, что внутренние переселенцы получат по 2 тыс. грн на лицо в виде пособия на проживание, а на детей будут выплачивать по 3 тыс.

Стать на учет, чтобы получить деньги за март, нужно до конца месяца, однако впоследствии этот срок продлили до 14 апреля.

Реклама

"Люди зарегистрируются до 14 апреля, подадут соответствующие заявления и реквизиты о своих банковских счетах и получат пособие на проживание за полный март месяц", – подчеркнула министр.

Помощь беженцам

Несколько миллионов украинцев избрали Польшу, чтобы спастись от войны. Правительство соседней страны ввело несколько программ по помощи беженцам.

Также действует семейная программа "Семья 500+", в рамках которой украинские семьи могут получать 500 злотых на ребенка ежемесячно.

Для этого необходимо иметь номер PESEL, банковский счет и номер телефона.

"Сегодня" также писали, кто из военных будет получать целых 100 тыс. грн в месяц и рассказывали, как можно финансово помочь ВСУ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47025.91

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3322.44

Litecoin (LTC)

131.36

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять