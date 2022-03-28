Выплаты переселенцам: когда украинцы получат по 2 тыс. грн

Рассказываем, когда украинцы станут получать помощь от государства на свои счета

Какие выплаты можно получить на детей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Обещанные выплаты внутриперемещенным лицам в Украине планируется начать в начале апреля.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебна в телеэфире.

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По ее словам, прямые денежные выплаты будут получать не только те, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

Также Лазебна призвала людей регистрироваться в ЦНАПах и не тратить попусту время и подчеркнула, что в дальнейшем, введенные правительством программы будут расширяться и модернизироваться.

"Они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица", – подчеркнула Лазебна.

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Также глава ведомства рассказала, что впоследствии люди смогут регистрироваться как ВПЛ через портал "Дія".

Какую помощь выплатят?

Лазебная раз объяснила, что внутренние переселенцы получат по 2 тыс. грн на лицо в виде пособия на проживание, а на детей будут выплачивать по 3 тыс.

Стать на учет, чтобы получить деньги за март, нужно до конца месяца, однако впоследствии этот срок продлили до 14 апреля.

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"Люди зарегистрируются до 14 апреля, подадут соответствующие заявления и реквизиты о своих банковских счетах и получат пособие на проживание за полный март месяц", – подчеркнула министр.

Помощь беженцам

Несколько миллионов украинцев избрали Польшу, чтобы спастись от войны. Правительство соседней страны ввело несколько программ по помощи беженцам.

Также действует семейная программа "Семья 500+", в рамках которой украинские семьи могут получать 500 злотых на ребенка ежемесячно.

Для этого необходимо иметь номер PESEL, банковский счет и номер телефона.

"Сегодня" также писали, кто из военных будет получать целых 100 тыс. грн в месяц и рассказывали, как можно финансово помочь ВСУ.