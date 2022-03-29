В Европе может появиться схема обмена денег для украинских беженцев: что это значит

Это позволит украинцам спокойно обменивать деньги в Европе, ведь банки получат мощную подстраховку

Для украинских беженцев в Европе придумали схему обмена денег / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока в Украине продолжается война, миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу для временного пребывания. Тем временем Европейский центральный банк готов организовать для миллионов украинских беженцев схему обмена гривны на евро. Правда, при одном условии.

Об этом сообщает издание Reuters.

Реклама

Сообщается, что банк пойдет на такой шаг, если ЕС предоставит ЕЦБ гарантию, которая покроет риски банка.

"Прежде всего хорошо было бы, чтобы ЕЦБ и национальные центральные банки евросистемы выступали как фискальные агенты Союза", – сказано в документе ЕЦБ

По информации источников, банк разрабатывает механизм конвертации валюты, и в документе впервые излагаются варианты того, как этого достичь.

Реклама

Предварительно, правительства ЕС уполномочили бы Европейский центральный банквыполнить схему и, чтобы соблюдать запрет на денежное финансирование правительств банком, они предоставили бы банку деньги, необходимые для выполнения этого мандата.

"Альтернативный вариант основан на мандате, предоставленном ЕЦБ Национальным банком Украины", – написано в документе.

Таким образом, ЕЦБ подпишет соглашение с Национальным банком Украины, чтобы действовать как его агент, а ЕС через свой бюджет предоставит гарантию для покрытия риска, если НБУ не сможет выполнить соглашение из-за войны.

Реклама

Отметим, что из-за нападения России Украину покинули 4 миллиона граждан. Большинство украинцев отправились в Польщу – 2,3 млн. Многие украинцы за границей испытывают проблемы с обменом денег, ведь некоторые банки не хотят покупать валюту страны, где продолжается война.

Польские работодатели меняют условия работы

Польские работодатели с пониманием относятся к ситуации в Украине и переформатируют свою работу для наших женщин.

Так, женщины смогут работать в:

торговли;

сфере обслуживания;

логистике;

отрасли е-commerce;

на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.

Ранее мы рассказывали, как долго беженцы из Украины смогут жить в Европе, и писали, как обменять наличную гривню в Польше.