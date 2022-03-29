У Європі може з'явитись схема обміну грошей для українських біженців: що це означає

Це дозволить українцям спокійно обмінювати гроші в Європі, адже банки отримають потужне підстрахування.

Для українських біженців у Європі вигадали схему обміну грошей / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поки в Україні триває війна, мільйони українців були змушені виїхати за кордон для тимчасового перебування Тим часом Європейський центральний банк готовий організувати для українських біженців схему обміну гривні на євро. Щоправда, за однієї умови.

Про це повідомляє видання Reuters .

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Повідомляється, що банк піде на такий крок, якщо ЄС надасть ЄЦБ гарантію, яка накриє ризики банку.

"Насамперед добре було б, щоб ЄЦБ та національні центральні банки євросистеми виступали як фіскальні агенти Союзу", – сказано у документі ЄЦБ

За інформацією джерел, банк розробляє механізм конвертації валюти і в документі вперше викладаються варіанти того, як цього досягти.

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Попередньо уряди ЄС уповноважили б Європейський центральний банк виконати схему і, щоб дотримуватися заборони на грошове фінансування урядів банком, вони надали банку гроші, необхідні для виконання цього мандату.

"Альтернативний варіант ґрунтується на мандаті, наданому ЄЦБ Національним банком України", – написано в документі.

Таким чином ЄЦБ підпише угоду з Національним банком України, щоб діяти як його агент, а ЄС через свій бюджет надасть гарантію для покриття ризику, якщо НБУ не зможе виконати угоду через війну.

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Зазначимо, що через напад Росії Україну покинули 4 мільйони громадян. Більшість українців вирушили до Польщі – 2,3 млн. Багато українців за кордоном мають проблеми з обміном грошей, адже деякі банки не хочуть купувати валюту країни, де триває війна.

Польські роботодавці змінюють умови роботи

Польські роботодавці з розумінням ставляться до ситуації в Україні та переформатують свою роботу для наших жінок.

Так, жінки зможуть працювати в:

торгівлі;

сфери обслуговування;

логістики;

галузі е-commerce;

на підприємствах харчової промисловості – заклади, де не вимагають важких фізичних зусиль.

Раніше ми розповідали, як довго біженці з України зможуть жити у Європі, і писали, як обміняти готівкову гривню у Польщі.