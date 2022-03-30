Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором ✌ Топ-события 30 марта 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцы будут работать по новым правилам – что изменится совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 11:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Изменения касаются как продолжительности рабочего дня, так и специфики оплаты труда
Специфика работы во время войны несколько изменилась
Специфика работы во время войны несколько изменилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине изменились условия взаимодействия работодателей и работников, а права последних несколько ограничили.

Об этом говорится в ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" № 2136-IX от 15 марта.

Реклама

Да, работодатель может перевести любого украинца с 40 до 60 часов труда (т.е. 12 рабочих часов в 5 дней) в неделю. Однако нормальная продолжительность рабочего дня превышать 60 часов не может.

В то же время работодатель должен предупредить работника об изменении условий труда. В Государственной службе Украины по труду сообщили, что в период действия военного положения нормы ч. 3 ст. 32 КЗоТ и других законов Украины об уведомлении работника об изменении существенных условий труда через два месяца не применяются. Поэтому предупредить сотрудника о том, что вместо 8 часов он должен работать 12, можно в любой момент.

Среди других изменений на рынке труда:

Реклама
  • работодатель не обязан во время войны обеспечивать работой работников бессрочно, особенно если он не уверен в том, что вновь принятый работник будет устраивать его своими фактическими трудовыми достижениями;
  • на время войны отменяется наказание за несвоевременную оплату труда.

Многих украинцев работодатели заставляют идти в отпуск за свой счет, однако законодательство в Украине не предусматривает предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. То есть написать заявление на отпуск людей никто заставить не может.

Так, согласно статьям 25, 26 Закона Украины "Об отпусках", их оформлении (без сохранения заработной платы) является правом, а не обязанностью работника.

Предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 вышеупомянутого закона, осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 Закона, осуществляется с согласия сторон.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что сервис государственных услуг "Дія" создал подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

"Сегодня" также писали, на какие профессии будет самый больший спрос после победы Украины над РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47355.14

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3405.82

Litecoin (LTC)

130.13

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять