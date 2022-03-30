Украинцы будут работать по новым правилам – что изменится совсем скоро

Изменения касаются как продолжительности рабочего дня, так и специфики оплаты труда

Специфика работы во время войны несколько изменилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине изменились условия взаимодействия работодателей и работников, а права последних несколько ограничили.

Об этом говорится в ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" № 2136-IX от 15 марта.

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Да, работодатель может перевести любого украинца с 40 до 60 часов труда (т.е. 12 рабочих часов в 5 дней) в неделю. Однако нормальная продолжительность рабочего дня превышать 60 часов не может.

В то же время работодатель должен предупредить работника об изменении условий труда. В Государственной службе Украины по труду сообщили, что в период действия военного положения нормы ч. 3 ст. 32 КЗоТ и других законов Украины об уведомлении работника об изменении существенных условий труда через два месяца не применяются. Поэтому предупредить сотрудника о том, что вместо 8 часов он должен работать 12, можно в любой момент.

Среди других изменений на рынке труда:

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работодатель не обязан во время войны обеспечивать работой работников бессрочно, особенно если он не уверен в том, что вновь принятый работник будет устраивать его своими фактическими трудовыми достижениями;

особенно если он не уверен в том, что вновь принятый работник будет устраивать его своими фактическими трудовыми достижениями; на время войны отменяется наказание за несвоевременную оплату труда.

Как защитить себя от беззакония?

Многих украинцев работодатели заставляют идти в отпуск за свой счет, однако законодательство в Украине не предусматривает предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. То есть написать заявление на отпуск людей никто заставить не может.

Так, согласно статьям 25, 26 Закона Украины "Об отпусках", их оформлении (без сохранения заработной платы) является правом, а не обязанностью работника.

Предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 вышеупомянутого закона, осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 Закона, осуществляется с согласия сторон.

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Ранее мы рассказывали, что сервис государственных услуг "Дія" создал подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

"Сегодня" также писали, на какие профессии будет самый больший спрос после победы Украины над РФ.