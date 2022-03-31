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Украинцам разрешили бесплатно открывать счета в ЕС – как это сделать

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 09:10
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Финансовая платформа Genome сделала бесплатным большинство своих услуг для украинцев, прибывших в страны ЕС
Украинцы могут открыть счет в ЕС бесплатно
Украинцы могут открыть счет в ЕС бесплатно / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие финансовые платформы и банки упрощают условия или дают в бесплатное пользование свои продукты для украинских переселенцев. Обычно такие льготы предоставляются на небольшой срок, однако это позволяет избежать многого финансовых проблем за рубежом.

Компания Genome также упразднила проценты за пользование для граждан Украины. "Сегодня" объяснят, какие теперь есть возможности.

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Что предлагает платформа

Как говорится на сайте Genome, их счет предоставляет следующие возможности:

  • счета можно открывать в разных валютах – евро, долларах и британских фунтах;
  • независимо от того, остался человек в Украине или выехал за границу, он сможет бесперебойно получать зарплату;
  • если платформой пользуются другие члены семьи, то международные или внутренние переводы можно без процентов;
  • картой Genome можно оплачивать товары и услуги онлайн и офлайн, а также аренду или коммунальные услуги в ЕС;
  • в пределах кошелька Genome можно открывать по 5 счетов на каждую из валют.

Что теперь бесплатно для украинцев

Без платы за эту услугу украинцы могут:

  • открыть личный счет, в том числе мультивалютный;
  • не платить за эти счета комиссий;
  • осуществлять SEPA-переводы между пользователями Genome;
  • открыть физическую карту и не платить за нее комиссию.

Остальные услуги имеют специальные цены. К примеру, комиссия за снятие денег в банкомате (внутри Европейского Союза) составляет 2 евро (65,68 грн). Для обмена валют платформа предлагает постоянную 1% ставку по курсу межбанка.

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Специальные цены будут действовать по 10 сентября 2022 года.

Как открыть счет

Чтобы открыть свой счет, нужно:

  • зарегистрироваться на платформе, используя email или номер телефона;
  • выбрать личный кошелек и ввести необходимые данные для регистрации;
  • подтвердить личность с помощью паспорта и видеоселфи.

Кошелек Genome откроется в течение дня.

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Как открыть счет и привязать карту к PayPal

Ранее мы рассказывали, что в Украине приступила к работе международная дебетовая электронная платежная система PayPal, которую весь мир использует для покупок и денежных переводов в интернете.

Зайдите на официальный сайт PayPal и в правом верхнем углу нажмите "Открыть счет". Выберите желаемый тип счета "Личный счет".

Перед вами появится форма, где нужно указать страну проживания, ФИО и адрес электронной почты. Также вам необходимо будет придумать и ввести логин и пароль от своего нового аккаунта.

После заполнения предыдущей, перед вам появится еще одна форма для регистрации, где нужно будет заполнить информацию о гражданстве, адресе проживания, индексе, дате рождения и номере телефона.

Также вам будет предложено Соглашение с пользователем и Заявление о конфиденциальности, которые необходимо прочитать и подтвердить, как и свое совершеннолетие.

Как завершить открытие карты, читайте в нашем материале.

Также мы писали, в каких странах украинцам разрешили обменивать наличную гривну, и какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам.

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