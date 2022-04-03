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Monobank запускает новую функцию – для кого она доступна

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 18:23
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Клиенты украинского банка за рубежом могут опробовать нововведение
Соучредитель Monobank анонсировал нововведения
Соучредитель Monobank анонсировал нововведения / Фото: Getty Images, liga.net, Коллаж: Сегодня

В Monobank запустили услугу по доставке банковских карт страны Европы.

Нововведение анонсировал 3 апреля соучредитель банка Олег Гороховский.

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Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций на выбор касательно банковских карт Monobank:

  • перевыпустить собственную карту;
  • заказать банковскую карту;
  • открыть счет.

Стоимость и сроки доставки

Финансовое учреждение доставит карточку в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).

"Наши мощности по отправке пока не очень велики, поэтому могут быть задержки", – добавил Гороховский.

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Деятельность Monobank

В условиях военного положения многим украинцам понадобилось увеличение кредитного лимита. Профильный комитет в Верховной Раде призвал банки не ограничивать эту опцию, однако каждое учреждение решает это самостоятельно. В Monobank сохранили возможность повышения лимита, но каждый случай оценивают отдельно.

В то же время пользователи этого банка начали жаловаться на списание денег со счетов, несмотря на обещанные кредитные каникулы. Monobank оказался в перечне с OTP Bank, Альфа-Банком и ПриватБанком, разочаровавшим клиентов своими решениями.

Ранее украинцев предупреждали о случаях мошенничества, связанных с образом банка. Злоумышленники создают платформы и прикрываются узнаваемым названием или логотипом. Однако с реальным банком такая афера не имеет ничего общего.

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