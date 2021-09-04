В сложные времена нельзя положиться. ПриватБанк неожиданно уменьшил кредитный лимит клиенту

По словам представителя банка, кредитный лимит – это переменное значение

Кредитный лимит по карте пересмотрели с 10 500 до 2000 / Фото: коллаж "Сегодня"

Клиент украинского государственного ПриватБанка пожаловался, что ему необоснованно уменьшили кредитный лимит.

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Негативный отзыв мужчина оставил на украинском портале Minfin.com.ua.

"Пару лет назад, когда лишился официальной работы, банк почти в 10 раз уменьшил кредитный лимит. Так же лишили возможности оплаты частями. Пол года назад, после очередного запроса, лимит увеличили. Но оплату частями так и не вернули. При том, что я уже имею официальный доход", – написал он.

Но, 1 сентября, неожиданно кредитный лимит пересмотрели с 10 500 до 2000, что неприятно удивило мужчину.

"Вывод: В сложные времена на банк нельзя положиться, ищите других партнеров. Клиентов рассматривают исключительно с точки зрения возможности заработать на них денег. Вопрос представителю банка: Как по Вашему подобная политика сказывается на лояльности клиентов? Конкуренция на рынке растет и с таким отношением банк будет терять всё больше клиентов. Потрачу остаток денег на карте и откажусь от услуг ПриватБанка", – написал автор.

В банке уже отреагировали на обращение клиента. По словам представителя банка, кредитный лимит – это переменное значение.

"Извините, если уменьшение лимита было неудобно. Мы бы хотели предупредить о таком клиентов, но система работает автономно на основании математической модели, которая строится на сотнях показателей. Чтобы иметь возможность увеличить лимит, продолжайте пользоваться услугами банка, особенно карточкой Универсальной. Также попробуйте предоставить документы, подтверждающие доход. Подавать заявление на увеличение лимита можно 1 раз в 30 дней", – обьяснили в банке.

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Фото: скриншот

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен. За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк. По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24– все больше жертв сообщают о мошенниках. Одни из самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к картеодного из клиентов банка, когда он был за границей.