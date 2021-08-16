ПриватБанк самовольно поменял пин-код клиента – что говорят в банке

Как объяснили в ПриватБанке, это делается в случае подозрения на мошеннические операции

Клиент ПриватБанка пожаловался на финучреждение. Коллаж: "Сегодня"

ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карточке одного из клиентов банка, когда тот был за границей.

Реклама

Жалоба появилась на сайте Минфина.

Как рассказал клиент финучреждения, пароль банк поменял спустя несколько дней пользования картой в отпуске.

По его словам, расчеты картой проводились вполне "обычные".

"Поехал в отпуск за границу. Через несколько дней пользования картой (обычные суммы, кафе, магазины и т.д.) приходит SMS: мол подозрение на скимминг, мы вам поменяли пароль", – рассказал клиент банка.

Что говорят в ПриватБанке

Реклама

В финучреждении подтвердили, что поменяли код доступа, чтобы обезопасить клиента.

"В случае, если вы воспользовались карточкой в устройстве, где у банка возникли подозрения о скимминговой накладке, банк автоматически меняет PIN-код карты для безопасности ваших средств", – рассказали в Приватбанке.

Ранее мы также писали:

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":