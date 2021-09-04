У важкі часи не можна покластися. ПриватБанк несподівано зменшив кредитний ліміт клієнту

За словами представника банку, кредитний ліміт – це змінне значення

Кредитний ліміт по карті переглянули з 10 500 до 2000 / Фото: колаж "Сьогодні"

Клієнт українського державного ПриватБанку поскаржився, що йому необгрунтовано зменшили кредитний ліміт.

Реклама

Негативний відгук чоловік залишив на українському порталі Minfin.com.ua.

"Пару років тому, коли позбувся офіційної роботи, банк майже в 10 разів зменшив кредитний ліміт. Так само позбавили можливості оплати частинами. Пів року тому, після чергового запиту, ліміт збільшили. Але оплату частинами так і не повернули. При тому, що я вже маю офіційний дохід", – написав він.

Але, 1 вересня, несподівано кредитний ліміт переглянули з 10 500 до 2000, що неприємно здивувало чоловіка.

"Висновок: У складні часи на банк не можна покластися, шукайте інших партнерів. Клієнтів розглядають виключно з точки зору можливості заробити на них грошей. Питання представнику банку: Як на вашу думку, подібна політика позначається на лояльності клієнтів? Конкуренція на ринку зростає і з таким ставленням банк втрачатиме все більше клієнтів. Витрачу залишок грошей на карті і відмовлюся від послуг ПриватБанку ", – написав автор.

У банку вже відреагували на звернення клієнта. За словами представника банку, кредитний ліміт – це змінне значення.

"Вибачте, якщо зменшення ліміту було незручно. Ми б хотіли попередити про таке клієнтів, але система працює автономно на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях показників. Щоб мати можливість збільшити ліміт, продовжуйте користуватися послугами банку, особливо карткою Універсальною. Також спробуйте надати документи, що підтверджують дохід. Подавати заяву на збільшення ліміту можна 1 раз в 30 днів", – пояснили в банку.

Реклама

Фото: скріншот

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень. За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк. За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн грн. Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.