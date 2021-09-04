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У важкі часи не можна покластися. ПриватБанк несподівано зменшив кредитний ліміт клієнту

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 08:20
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За словами представника банку, кредитний ліміт – це змінне значення
Кредитний ліміт по карті переглянули з 10 500 до 2000 / Фото: колаж "Сьогодні"
Кредитний ліміт по карті переглянули з 10 500 до 2000 / Фото: колаж "Сьогодні"

Клієнт українського державного ПриватБанку поскаржився, що йому необгрунтовано зменшили кредитний ліміт.

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Негативний відгук чоловік залишив на українському порталі Minfin.com.ua.

"Пару років тому, коли позбувся офіційної роботи, банк майже в 10 разів зменшив кредитний ліміт. Так само позбавили можливості оплати частинами. Пів року тому, після чергового запиту, ліміт збільшили. Але оплату частинами так і не повернули. При тому, що я вже маю офіційний дохід", – написав він.

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Але, 1 вересня, несподівано кредитний ліміт переглянули з 10 500 до 2000, що неприємно здивувало чоловіка.

"Висновок: У складні часи на банк не можна покластися, шукайте інших партнерів. Клієнтів розглядають виключно з точки зору можливості заробити на них грошей. Питання представнику банку: Як на вашу думку, подібна політика позначається на лояльності клієнтів? Конкуренція на ринку зростає і з таким ставленням банк втрачатиме все більше клієнтів. Витрачу залишок грошей на карті і відмовлюся від послуг ПриватБанку ", – написав автор.

У банку вже відреагували на звернення клієнта. За словами представника банку, кредитний ліміт – це змінне значення.

"Вибачте, якщо зменшення ліміту було незручно. Ми б хотіли попередити про таке клієнтів, але система працює автономно на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях показників. Щоб мати можливість збільшити ліміт, продовжуйте користуватися послугами банку, особливо карткою Універсальною. Також спробуйте надати документи, що підтверджують дохід. Подавати заяву на збільшення ліміту можна 1 раз в 30 днів", – пояснили в банку.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.

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