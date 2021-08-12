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Больше услуг, прибыли и кредитов: как будут развивать ПриватБанк до 2024 года

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
12 августа, 07:20
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На 150% хотят увеличить кредитование сегмента МСБ – клиентам малого и среднего бизнеса
Кабмин согласовал стратегию развития ПриватБанка. Коллаж: "Сегодня"
Кабмин согласовал стратегию развития ПриватБанка. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития ПриватБанка. В частности, вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе хотят расширить продуктовые предложения.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Как говорится в пояснительной записке к распоряжению, основными целями являются:

  • создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка;
  • обеспечение финансовой стабильности;
  • создание привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

Кроме того, планируется увеличение кредитования сегмента МСБ (предоставление кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса) на 150%.

Размер чистой прибыли хотят увеличить до более 30 млрд грн доходности на капитал в размере более 40% и соотношение затрат к доходам в размере менее 45%.

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Рассматриваются три возможные опции приватизации:

  • - частное размещение всего банка;
  • - частное размещение "хорошего банка";
  • - IРО (первичное размещение акций) "хорошего банка".

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

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