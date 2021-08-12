Больше услуг, прибыли и кредитов: как будут развивать ПриватБанк до 2024 года

На 150% хотят увеличить кредитование сегмента МСБ – клиентам малого и среднего бизнеса

Кабмин согласовал стратегию развития ПриватБанка. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития ПриватБанка. В частности, вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе хотят расширить продуктовые предложения.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Как говорится в пояснительной записке к распоряжению, основными целями являются:

создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка;

обеспечение финансовой стабильности;

создание привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

Кроме того, планируется увеличение кредитования сегмента МСБ (предоставление кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса) на 150%.

Размер чистой прибыли хотят увеличить до более 30 млрд грн доходности на капитал в размере более 40% и соотношение затрат к доходам в размере менее 45%.

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Рассматриваются три возможные опции приватизации:

- частное размещение всего банка;

- частное размещение "хорошего банка";

- IРО (первичное размещение акций) "хорошего банка".

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