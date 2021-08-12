Больше услуг, прибыли и кредитов: как будут развивать ПриватБанк до 2024 года

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития ПриватБанка. В частности, вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе хотят расширить продуктовые предложения.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Как говорится в пояснительной записке к распоряжению, основными целями являются:
- создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка;
- обеспечение финансовой стабильности;
- создание привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.
Кроме того, планируется увеличение кредитования сегмента МСБ (предоставление кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса) на 150%.
Размер чистой прибыли хотят увеличить до более 30 млрд грн доходности на капитал в размере более 40% и соотношение затрат к доходам в размере менее 45%.
Рассматриваются три возможные опции приватизации:
- - частное размещение всего банка;
- - частное размещение "хорошего банка";
- - IРО (первичное размещение акций) "хорошего банка".
ПриватБанк не сдает лидирующие позиции
- ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.
- За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.
- По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.