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ПриватБанк и Ощадбанк на коне. ТОП-10 самых прибыльных банков Украины

12 июля 2021 18:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Приват" вырвался вперед с большим отрывом. В пятерку лидеров также вошли частные финансовые учреждения

Госбанки снова оказались самыми прибыльными

Госбанки снова оказались самыми прибыльными / Фото: УНИАН, ZN.ua, НБУ

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк, о приватизации которых уже подумывают в правительстве, стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины по итогам первых пяти месяцев 2021 года. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). По подсчетам регулятора ТОП-10 самых прибыльных банков выглядит так:

  1. ПриватБанк – 8,69 млрд грн;
  2. Ощадбанк – 1,94 млрд грн;
  3. Райффайзен Банк Аваль – 1,87 млрд грн;
  4. ПУМБ – 1,65 млрд грн;
  5. Универсал Банк – 1,35 млрд грн;
  6. Альфа-Банк – 1,28 млрд грн;
  7. ОТП Банк – 1,07 млн грн;
  8. Укрэксимбанк – 894,9 млн грн;
  9. Ситибанк – 598,5 млн грн;
  10. Креди Агриколь Банк – 569 млн грн.
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ПриватБанк лидирует с сильным отрывом – его прибыль оказалась почти в 4,5 раза выше, чем в Ощадбанка.

Напомним, в четырех госбанках – Ощадбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке – хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране.

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При этом Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе – с более чем 50% до 25% за несколько лет. Это общемировая тенденция – экономисты считают, что государство в большинстве случает является менее эффективным собственником финучреждений, чем частный бизнес.

О чем еще говорят в Украине и мире 12 июля, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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