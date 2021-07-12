ПриватБанк и Ощадбанк на коне. ТОП-10 самых прибыльных банков Украины

"Приват" вырвался вперед с большим отрывом. В пятерку лидеров также вошли частные финансовые учреждения

Госбанки снова оказались самыми прибыльными / Фото: УНИАН, ZN.ua, НБУ

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк, о приватизации которых уже подумывают в правительстве, стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины по итогам первых пяти месяцев 2021 года. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). По подсчетам регулятора ТОП-10 самых прибыльных банков выглядит так:

ПриватБанк – 8,69 млрд грн; Ощадбанк – 1,94 млрд грн; Райффайзен Банк Аваль – 1,87 млрд грн; ПУМБ – 1,65 млрд грн; Универсал Банк – 1,35 млрд грн; Альфа-Банк – 1,28 млрд грн; ОТП Банк – 1,07 млн грн; Укрэксимбанк – 894,9 млн грн; Ситибанк – 598,5 млн грн; Креди Агриколь Банк – 569 млн грн.

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ПриватБанк лидирует с сильным отрывом – его прибыль оказалась почти в 4,5 раза выше, чем в Ощадбанка.

Напомним, в четырех госбанках – Ощадбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке – хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране.

При этом Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе – с более чем 50% до 25% за несколько лет. Это общемировая тенденция – экономисты считают, что государство в большинстве случает является менее эффективным собственником финучреждений, чем частный бизнес.

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