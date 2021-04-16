Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

ПриватБанк скоро выставят на продажу – НБУ

16 апреля, 11:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Приватизация государственных банков уже давно в планах Нацбанка и Минфина. Шевченко рассказал о текущих проектах

Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе – с более чем 50% до 25% за несколько лет. В частности, скоро на продажу будет выставлен ПриватБанк, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка. Кроме того, до сих пор ведутся переговоры о вхождении Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанка.

Реклама

Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.

"Надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины – ПриватБанк. Мы считаем, что приватизация ПриватБанка... заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", – сказал Шевченко.

Кроме того, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный Укргазбанк подписали договор о выделении банку пятилетнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в 20% долю в капитале банка.

В тренде
Доллар и евро просели в цене: официальный курс

Шевченко объяснил, что приватизация части государственных банков поможет сделать банковскую систему Украины более назависимой.

Реклама

Напомним, ПриватБанк перешел в собственность государства в декабре 2016 года. Тогда его докапитализировали на 155 млрд гривен.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приватизация банки Ощадбанк ПриватБанк Укргазбанк госбанки Кирилл Шевченко продажа бизнеса

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ПУМБ вместе с Prometheus запускают обучающий курс
ПУМБ вместе с Prometheus запускают обучающий курс "Просто про гроші"Финансы
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверх
Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверхФинансы
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евроФинансы
Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУ
Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУФинансы
Доллар упал после роста, евро взлетел еще выше: официальный курс
Доллар упал после роста, евро взлетел еще выше: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять