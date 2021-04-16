ПриватБанк скоро выставят на продажу – НБУ

Приватизация государственных банков уже давно в планах Нацбанка и Минфина. Шевченко рассказал о текущих проектах

Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе – с более чем 50% до 25% за несколько лет. В частности, скоро на продажу будет выставлен ПриватБанк, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка. Кроме того, до сих пор ведутся переговоры о вхождении Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанка.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.

"Надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины – ПриватБанк. Мы считаем, что приватизация ПриватБанка... заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", – сказал Шевченко.

Кроме того, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный Укргазбанк подписали договор о выделении банку пятилетнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в 20% долю в капитале банка.

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Шевченко объяснил, что приватизация части государственных банков поможет сделать банковскую систему Украины более назависимой.

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Напомним, ПриватБанк перешел в собственность государства в декабре 2016 года. Тогда его докапитализировали на 155 млрд гривен.

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