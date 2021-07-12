Русский
$ 27,32
32,41
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

ПриватБанк і Ощадбанк на коні. ТОП-10 найприбутковіших банків України

12 липня 2021 18:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Приват" вирвався вперед з великим відривом. До п'ятірки лідерів також увійшли приватні фінансові установи

Держбанки знову виявилися найприбутковішими

Держбанки знову виявилися найприбутковішими / Фото: уніан, ZN.ua, НБУ

Державні ПриватБанк і Ощадбанк, про приватизацію яких вже подумують в уряді, стали найприбутковішими банківськими фінустановами України за підсумками перших п'яти місяців 2021 року. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ та Універсал Банк.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). За підрахунками регулятора ТОП-10 найприбутковіших банків виглядає так:

  1. ПриватБанк – 8,69 млрд грн;
  2. Ощадбанк – 1,94 млрд грн;
  3. Райффайзен Банк Аваль – 1,87 млрд грн;
  4. ПУМБ – 1,65 млрд грн;
  5. Універсал Банк – 1,35 млрд грн;
  6. Альфа-Банк – 1,28 млрд грн;
  7. ОТП Банк – 1,07 млн грн;
  8. Укрексімбанк – 894,9 млн грн;
  9. Сітібанк – 598,5 млн грн;
  10. Креді Агріколь Банк – 569 млн грн.
Реклама

ПриватБанк лідирує з сильним відривом – його прибуток виявився майже в 4,5 рази вищим, ніж в Ощадбанку.

Нагадаємо, в чотирьох держбанках – Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку та Укрексімбанку – зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% всіх кредитів в країні.

Не пропусти!
Герой фіналу Євро запивав пиво колою на прес-конференції і заявив: Я заслужив на це!
Леонардо Бонуччі емоційно реагував на перемогу

При цьому Україна готується до поступового зниження частки держави в банківській системі – з більш ніж 50% до 25% за кілька років. Це загальносвітова тенденція – економісти вважають, що держава в більшості випадків є менш ефективним власником фінустанов, ніж приватний бізнес.

Про що ще говорять в Україні та світі 12 липня, дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за борги
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за боргиФінанси
Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причина
Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причинаФінанси
Коли буде найнижчий курс долара: прогноз на липень
Коли буде найнижчий курс долара: прогноз на липеньЕкономіка
Українцям не потрібні долари. Чому курс знову впав і чи надовго це
Українцям не потрібні долари. Чому курс знову впав і чи надовго цеФінанси
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послуги
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послугиЕкономіка
Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курс
Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курсФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти