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"ПриватБанк" выдал больше всего кредитов физлицам в первом полугодии 2021 года

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
10 августа, 07:20
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С января по июнь 2021 года государственный банк выдал 46,2 млрд гривен
В стране чистый портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4% / Фото: коллаж "Сегодня"
В стране чистый портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4% / Фото: коллаж "Сегодня"

"ПриватБанк" возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

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Об этом сообщает Минфин.

Топ-15 банков по портфелю гривневых кредитов:

  • "ПриватБанк"
  • "Универсал Банк
  • "Альфа-Банк"
  • ПУМБ
  • "Ощадбанк"
  • "ОТП Банк"
  • "А – Банк"
  • "Кредобанк"
  • "Райффайзен Банк"
  • "Креди Агриколь Банк"
  • "Укрсиббанк"
  • "Идея Банк"
  • "Укргазбанк"
  • "Таскомбанк"
  • "Банк Форвард"

В общем в Украине чистый портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4% (или 21,4 млрд), превысив 170 млрд грн. Лишь в июле он вырос больше чем на 5 млрд грн.

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А если судить по приросту портфеля кредитов физлицам, то лидирует Универсал Банк, благодаря Monobank. На втором месте "ПриватБанк", а третье занимает ПУМБ.

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Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов физлицам в 1 полугодии

  • "Универсал Банк" (monobank)
  • "Приватбанк"
  • ПУМБ
  • "Ощадбанк"
  • "А – Банк"
  • "Кредобанк"
  • "Укргазбанк"
  • "Альфа-Банк"
  • "Идея Банк"
  • "Райффайзен Банк Аваль"

"ПриватБанк" традиционно лидирует

В 2020 году государственный ПриватБанк возглавил список и стал самым прибыльным с чистым доходом в 25,306 млрд грн. С большим отрывом второе место занял Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Тройку лидеров закрыл еще один государственный банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). После них: ПУМБ (2,634 млрд грн) и ОТП банк (1,734 млрд грн).

Интересно, что за первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

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