"ПриватБанк" выдал больше всего кредитов физлицам в первом полугодии 2021 года

"ПриватБанк" возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.
Об этом сообщает Минфин.
Топ-15 банков по портфелю гривневых кредитов:
- "ПриватБанк"
- "Универсал Банк
- "Альфа-Банк"
- ПУМБ
- "Ощадбанк"
- "ОТП Банк"
- "А – Банк"
- "Кредобанк"
- "Райффайзен Банк"
- "Креди Агриколь Банк"
- "Укрсиббанк"
- "Идея Банк"
- "Укргазбанк"
- "Таскомбанк"
- "Банк Форвард"
В общем в Украине чистый портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4% (или 21,4 млрд), превысив 170 млрд грн. Лишь в июле он вырос больше чем на 5 млрд грн.
А если судить по приросту портфеля кредитов физлицам, то лидирует Универсал Банк, благодаря Monobank. На втором месте "ПриватБанк", а третье занимает ПУМБ.
Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов физлицам в 1 полугодии
- "Универсал Банк" (monobank)
- "Приватбанк"
- ПУМБ
- "Ощадбанк"
- "А – Банк"
- "Кредобанк"
- "Укргазбанк"
- "Альфа-Банк"
- "Идея Банк"
- "Райффайзен Банк Аваль"
"ПриватБанк" традиционно лидирует
В 2020 году государственный ПриватБанк возглавил список и стал самым прибыльным с чистым доходом в 25,306 млрд грн. С большим отрывом второе место занял Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Тройку лидеров закрыл еще один государственный банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). После них: ПУМБ (2,634 млрд грн) и ОТП банк (1,734 млрд грн).
Интересно, что за первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.
Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.