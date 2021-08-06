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Воры украли деньги через Приват24 – как это возможно

6 августа 2021 8:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Они зашли в автоматизированную систему банка Приват24 и перевели себе все средства, которые были у жертвы на карте

Через приложение Приват24 воры украли деньги. Коллаж: "Сегодня"

Через приложение Приват24 воры украли деньги. Коллаж: "Сегодня"

Во Львове воры украли мобильный телефон и перевели через систему Приват24, пройдя двухфакторную аутентификацию, на свои счета более 24 тысяч гривен.

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Об этом пишет Dailylviv.

Для незаконного доступа к Приват24, вероятно, они зашли в интернет-банкинг, сменив пароль входа (с помощью функции "Забыли пароль?"). После успешного сброса пароля воры перевели деньги на свой счет.

Как выяснилось во время досудебного расследования, после кражи средств мужчины 21 и 25 лет сняли их с карты через банкомат.

В тренде
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Что им грозит

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Их обвиняют в завладении имуществом и денежными средствами, путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем.

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