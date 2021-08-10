"ПриватБанк" видав найбільше кредитів фізособам у першому півріччі 2021 року

"ПриватБанк" очолив рейтинг банків щодо портфеля гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.
Про це повідомляє Мінфін.
ТОП-15 банків щодо портфеля гривневих кредитів:
- "ПриватБанк"
- "Універсал Банк
- "Альфа Банк"
- ПУМБ
- "Ощадбанк"
- "ОТП Банк"
- "А – Банк"
- "Кредобанк"
- "Райффайзен Банк"
- "Креді Агріколь Банк"
- "УкрСиббанк"
- "Ідея Банк"
- "Укргазбанк"
- "ТАСкомбанк"
- "Банк Форвард"
Загалом в Україні чистий портфель банківських кредитів фізичним особам зріс на 14,4% (або 21,4 млрд), перевищивши 170 млрд грн. Лише в липні він зріс більш ніж на 5 млрд грн.
А якщо судити по приросту портфеля кредитів фізособам, то лідирує "Універсал Банк", завдяки Monobank. На другому місці "ПриватБанк", а третє займає ПУМБ.
ТОП-10 банків за приростом портфеля кредитів фізособам в 1-му півріччі
- "Універсал Банк" (monobank)
- "ПриватБанк"
- ПУМБ
- "Ощадбанк"
- "А – Банк"
- "Кредобанк"
- "Укргазбанк"
- "Альфа Банк"
- "Ідея Банк"
- "Райффайзен Банк Аваль"
"ПриватБанк" традиційно лідирує
2020 року державний ПриватБанк очолив список і став найприбутковішим з чистим доходом в 25,306 млрд грн. З великим відривом друге місце зайняв Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Трійку лідерів закрив ще один державний банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). Після них: ПУМБ (2,634 млрд грн) і ОТП Банк (1,734 млрд грн).
Цікаво, що за перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.
Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн грн. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.