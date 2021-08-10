"ПриватБанк" видав найбільше кредитів фізособам у першому півріччі 2021 року

З січня по червень 2021 року державний банк видав 46,2 млрд гривень

У країні чистий портфель банківських кредитів фізичним особам зріс на 14,4%/Фото: колаж "Сьогодні"

"ПриватБанк" очолив рейтинг банків щодо портфеля гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

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Про це повідомляє Мінфін.

ТОП-15 банків щодо портфеля гривневих кредитів:

"ПриватБанк"

"Універсал Банк

"Альфа Банк"

ПУМБ

"Ощадбанк"

"ОТП Банк"

"А – Банк"

"Кредобанк"

"Райффайзен Банк"

"Креді Агріколь Банк"

"УкрСиббанк"

"Ідея Банк"

"Укргазбанк"

"ТАСкомбанк"

"Банк Форвард"

Загалом в Україні чистий портфель банківських кредитів фізичним особам зріс на 14,4% (або 21,4 млрд), перевищивши 170 млрд грн. Лише в липні він зріс більш ніж на 5 млрд грн.

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А якщо судити по приросту портфеля кредитів фізособам, то лідирує "Універсал Банк", завдяки Monobank. На другому місці "ПриватБанк", а третє займає ПУМБ.

ТОП-10 банків за приростом портфеля кредитів фізособам в 1-му півріччі

"Універсал Банк" (monobank)

"ПриватБанк"

ПУМБ

"Ощадбанк"

"А – Банк"

"Кредобанк"

"Укргазбанк"

"Альфа Банк"

"Ідея Банк"

"Райффайзен Банк Аваль"

"ПриватБанк" традиційно лідирує

2020 року державний ПриватБанк очолив список і став найприбутковішим з чистим доходом в 25,306 млрд грн. З великим відривом друге місце зайняв Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Трійку лідерів закрив ще один державний банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). Після них: ПУМБ (2,634 млрд грн) і ОТП Банк (1,734 млрд грн).

Цікаво, що за перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн грн. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.