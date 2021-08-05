ПриватБанк втричі збільшив витрати на зарплати керівництва

Державний банк залишається найприбутковішим в країні, а на виплати його правлінню і спостережній раді йде все більше грошей

Виплати керівництву ПриватБанку виросли / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Члени правління державного ПриватБанку за підсумками першого півріччя 2021 року одержали винагороду на загальну суму в 124 млн гривень. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн гривень. Винагороди включають:

зарплату;

відрахування в пенсійний фонд;

інші короткострокові виплати.

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За підсумками всього 2020 року виплати для членів правління і спостережної ради склали 134 млн грн – всього на 10 млн гривень менше, ніж за нинішні півроку. Про це свідчать дані звітності банку, передає Finbalance.

Звідки гроші

За даними Національного банку України, ПриватБанк очолює ТОП-10 найприбутковіших банків країни. "Приват" лідирує з великим відривом. Наприклад, за підсумками перших п'яти місяців 2021 року ПриватБанк заробив в 4,5 раза більше, ніж Ощадбанк, який займає друге місце в рейтингу.

За підсумками першого півріччя прибуток ПриватБанку склала 11,6 млрд гривень. З огляду на те, що за підсумками січня-травня цей показник становив 8,69 млрд грн, всього за місяць банк заробив 2,91 млрд гривень.

На початку червня 2021 року Приватбанк отримав нового главу правління. Ним став Герхард Бьош. Раніше він керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації. А з листопада 2010 року по 30 квітня 2021-го обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як клієнти ПриватБанку втрачають гроші під час зняття готівки.

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Також повідомлялося, що шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

Крім того, ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менше трьох і не більше 200 гривень).

А про недавній технічний збій в ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні