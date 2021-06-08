ПриватБанк отримав нового голову правління: що відомо про Герхарда Беша

Нацбанк погодив кандидатуру банкіра з 35-річним стажем, який останні 15 років працював в Україні

Герхард Бьош. Колаж "Сьогодні"

Правління Національного банку України 8 червня погодило кандидатуру Герхарда Беша на посаду голови правління державного ПриватБанку.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Це відбулося за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко упевнений, що професіоналізм Беша сприятиме подальшому розвитку банку, адже "якісне корпоративне управління в державних банках – безумовний пріоритет Національного банку та запорука ефективної роботи державних банків".

Нагадаємо, 28 травня року наглядова рада ПриватБанку на п’ять років призначила Беша головою правління за результатами конкурсного добору.

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Про нового голову правління ПриватБанку відомо, що він народився 10 квітня 1957 року в Австрії. Закінчив Віденський університет, магістр соціально-економічних наук. Беш є досвідченим банкіром з 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем.

Раніше Беш успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації. А з листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Також нагадаємо, що 30 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступниця Юлія Свириденко зустрілися з головою наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі. Вони домовилися підтримувати постійний контакт задля оперативного реагування на можливі виклики у сфері корпоративної реформи та, зокрема, на операційні питання діяльності ПриватБанку.

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