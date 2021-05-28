ПриватБанк призначив нового голову правління

Герхард Бьош раніше успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації

Герхард Бьош. Колаж "Сьогодні"

Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він вступить на посаду після того, як його кандидатуру погодить Нацбанк.

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Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

"Пан Бьош є досвідченим банкіром з 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем", – йдеться в повідомленні.

У банку підкреслили, що Бьош раніше успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.

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Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2021 року Приватбанк став найприбутковішим з банків державного сектору (Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк).

Ми також повідомляли, що ПриватБанк і платіжна система Visa почали тестувати систему доступу до навчальних закладів на базі технології "оплати обличчям" Face ID.

А на початку травня у Дніпровському районі Києва на вулиці Перова підірвали банкомат ПриватБанку і винесли звідти готівку.