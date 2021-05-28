ПриватБанк призначив нового голову правління

Герхард Бьош. Колаж "Сьогодні"
Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він вступить на посаду після того, як його кандидатуру погодить Нацбанк.
Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.
"Пан Бьош є досвідченим банкіром з 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем", – йдеться в повідомленні.
У банку підкреслили, що Бьош раніше успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.
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Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2021 року Приватбанк став найприбутковішим з банків державного сектору (Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк).
Ми також повідомляли, що ПриватБанк і платіжна система Visa почали тестувати систему доступу до навчальних закладів на базі технології "оплати обличчям" Face ID.
А на початку травня у Дніпровському районі Києва на вулиці Перова підірвали банкомат ПриватБанку і винесли звідти готівку.