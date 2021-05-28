Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

ПриватБанк назначил нового главу правления

28 мая, 01:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Герхард Бьош. Коллаж "Сегодня"

Герхард Бьош. Коллаж "Сегодня"

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка. Он вступит в должность после того, как его кандидатуру согласует Нацбанк.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем", – говорится в сообщении.

В тренде
Скандал вокруг Укроборонпрома: Милованов вызвал журналиста Бутусова на "дуэль"
Тимофей Милованов и Юрий Бутусов /Коллаж "Сегодня" с использованием фото из Facebook

В банке подчеркнули, что Бьош ранее успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар просел до нового минимума: официальный курс НБУ
Доллар просел до нового минимума: официальный курс НБУФинансы
Е гроши: как оформить реструктуризацию долга при просрочке кредита в МФО
Е гроши: как оформить реструктуризацию долга при просрочке кредита в МФОФинансы
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращение
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращениеФинансы
Доллар в Украине ползет вниз, а евро уже вернулся к росту: курс валют НБУ
Доллар в Украине ползет вниз, а евро уже вернулся к росту: курс валют НБУФинансы
Доллар подорожал впервые за 10 дней: курс НБУ
Доллар подорожал впервые за 10 дней: курс НБУФинансы
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять