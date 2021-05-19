Екс-голову ПриватБанку Дубілета знайшли в Ізраїлі – ЗМІ

Олександр Дубілет запевняє, що нібито не тікав з України, а зараз не може повернутися в країну з поважних причин

Олександр Дубілет / Фото: уніан, gorod.dp.ua

Екс-голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, якого в Україні оголосили в розшук в березні, зараз знаходиться в Ізраїлі. При цьому він запевняє, що не ховається від слідства, а інформація про його місцезнаходження нібито є у правоохоронних органів. Дубілет також пояснив, що не приїжджає в Україну через карантинні обмеження та військові дії в Ізраїлі.

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Про це повідомило видання LB.ua, посилаючись на лист Дубілета, копія якого не була опублікована.

"На цей момент я постійно проживаю в Ізраїлі. В країні я перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я поїхав до Ізраїлю задовго до нібито "вручення мені" підозри. Мій виїзд ніяк не пов'язаний з будь-якими кримінальними провадженнями. У мене не було будь-яких обмежень на пересування. <...> На сьогодні у зв'язку із забороною уряду Ізраїлю через військові дії та епідеміологічні обмеження не можу прибути в Україну" , – йдеться в повідомленні від імені Дубілета.

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При цьому він нібито зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ.

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"Як тільки з'явилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі та надав дані моїх адвокатів, а також завив про свою готовність виконувати процесуальні обов'язки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн, серед них і Дубілет. пізніше його запідозрили вже в розкраданні 8 млрд гривень в 2016 році.